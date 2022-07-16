Йос Ферстаппен: «Порой я был слишком суровым к Максу, но это сделало его лучше»

Бывший пилот «Формулы-1» согласен, что его методы воспитания Макса иногда переходили грань.

В то же время Йос отметил, что Макс стал сильнее благодаря таким приемам. Как рассказывал гонщик , отец называл его «тупой свиньей» и «умственно отсталым». Также Йос говорил сыну, что тот станет водителем грузовика или автобуса.

«Оглядываясь назад, можно сказать, что порой я был слишком суровым. Но в моменте казалось, что это правильно. Возможно, Максу в какой-то степени это тоже было необходимо, так как он упрямый. Кроме этого, я считаю, это действительно сделало его лучше. Для своего возраста он был очень взрослым», – сообщил Ферстаппен-старший в эфире Servus TV.

Йос ответил на вопрос, превосходит ли Макс его по таланту:

«Конечно. Я могу научить всему, но у него самого должен быть талант. И он есть. Он умнее меня и лучше обрабатывает информацию. Я и правда считаю, что он гораздо лучше меня.

Я очень горжусь этим. На самом деле, я бы очень разочаровался, будь ситуация обратной. Поэтому я очень счастлив. Должен сказать, следить за его Гран-при – более захватывающее занятие, чем гоняться самому. Я понимаю, что допускал ошибки по ходу карьеры, и стараюсь предостеречь его».

«Будешь водить грузовик или автобус». Отец ментально уничтожал Ферстаппена в детстве, но сегодня Макс благодарен

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