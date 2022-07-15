Пьеро Феррари: «Леклер и Сайнс – лучшая пара гонщиков в «Формуле-1»

Совладелец и вице-президент «Феррари» считает и лучшим составом пилотов в «Формуле-1».

«Шарль Леклер – умный гонщик, невероятно одаренный во всех отношениях, с выдающейся реакцией и прекрасной сосредоточенностью.

Карлос Сайнс тоже доказал, что является быстрым и надежным молодым человеком. Они превосходные пилоты, идеально подходящие друг другу. На сегодняшний день это лучшая пара гонщиков в чемпионате», – заявил Феррари.

Пик шока от «Феррари»: взрыв мотора у Сайнса переломал внутренности болида, а Леклер ехал в повороты с отрытым на треть газом – заклинило педаль

Леклер вернулся на 2-е место в чемпионате и сократил отставание от Ферстаппена до 38 очков

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