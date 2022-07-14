Технический директор «Мерседеса»: «В случае новых повреждений болидов в спринте мы могли вообще не выйти на старт Гран-при Австрии»

Технический директор Майк Эллиот рассказал, что в случае аварии в спринте команда могла бы вообще не выйти на старт , не досчитавшись минимум одной машины.

Хэмилтон и Расселл оба попали в аварии в пятничной квалификации и механикам и инженерам «Мерседеса» пришлось потратить немало усилий на восстановление болидов.

При этом, по словам Эллиота, команда использовала все запасные детали и в случае новой аварии просто не смогла бы починить пострадавший болид.

«Когда в аварии попадают сразу две ваши машины, вы понимаете, что уик-энд будет очень трудным. При этом обе машины были достаточно сильно повреждены – были сломаны оба днища, оба задних антикрыла, имелись серьезные повреждения подвески. На болиде Льюиса также было повреждено переднее антикрыло, небольшие косметические повреждения получило шасси.

То есть речь идет о повреждениях, которые можно починить, но не по ходу гоночного уик-энда. То есть нам пришлось фактически с нуля перестраивать болид Льюиса – а значит пытаться собрать одно днище из двух. У нас было одно запасное днище. Второе же пришлось собирать из деталей от двух поврежденных днищ.

При этом, восстанавливая болиды, нужно заново подбирать и настройки, а времени, учитывая только одну оставшуюся практику, было совсем мало.

Более того, учитывая тяжесть повреждений болидов в пятничных авариях, пилоты также оказались в очень сложной ситуации. Ведь в случае новых повреждений болидов в спринте мы бы вполне могли вообще не выйти на старт Гран-при в воскресенье. Все это сказалось на выступлении команды», – рассказал Эллиот.

Вау, в «Мерседесе» – чудотворцы: пересобрали оба разбитых болида за шесть часов. Склеивали и меняли запчасти, как детальки из «Лего»

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