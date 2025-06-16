«Первый среди смертных». Фернандо Алонсо о 7-м месте на Гран-при Канады
Алонсо дал высокую оценку собственному выступлению в Монреале.
На Гран-при Канады пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо финишировал седьмым после старта шестым.
«Хороший уик-энд. Вчерашняя квалификация сыграла ключевую роль для хорошей гонки. Хотя трафика было не так много, все равно пришлось обгонять машины с разными стратегиями, но в итоге мы финишировали выше средней группы, первыми среди смертных – на восьмом месте, которое стало седьмым после схода Норриса.
Считаю, Канада – особенно подходящее место для нас. Если сравнивать с предстоящими гонщиками, Канада самая приятная, и мы этим воспользовались», – произнес двукратный чемпион «Формулы-1» в беседе с DAZN.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: SoyMotor.com
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