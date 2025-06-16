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Ландо Норрис: «Макларен» – моя семья. Чувствую, что подвел свою команду»

Норрис раскаялся после схода в Канаде.

Пилот «Макларена» сожалеет о столкновении с напарником Оскаром Пиастри, в результате которого сошел на Гран-при Канады.

«Я рад, что Оскар поддержал меня. Конечно, он будет недоволен произошедшим. Если бы я был на его месте, то тоже был бы не в восторге.

Я должен извиниться перед ним за то, что так рисковал. Он честно и плотно боролся со мной вплоть до того момента – именно так и хочется гоняться. Никто не сделал ничего неправильного – кроме меня.

«Макларен» – моя семья. Я выступаю за них каждый уик-энд. Я стараюсь приносить им хорошие результаты – стараюсь больше, чем для самого себя. Так что когда я подвожу их таким образом и выставляю себя дураком, как сегодня, то сильно сожалею.

Я не горжусь этим, чувствую себя виноватым, чувствую, что подвел свою команду. А для меня это худшее чувство. Так что, конечно, мне нужно извиниться перед всеми – и Оскаром в том числе», – сказал Норрис.

Мегапровал «Макларена» в Канаде: напарники не поделили прямую
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: The Race
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