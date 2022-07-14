Жак Вильнев: «Победа пойдет Леклеру на пользу, его первый обгон Ферстаппена был особенно хорош»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года подвел итоги Гран-при Австрии, поделившись мнением о борьбе лидеров за победу.

«Безусловно, победа в гонке пойдет Леклеру на пользу. Особенно хорош был первый обгон, ведь он был произведен в тот момент, когда оба гонщика находились в равных условиях: с одинаковым количеством топлива, на одинаковых шинах. Это и правда было здорово. В остальных же случаях разница в шинах и наличии DRS была все-таки слишком велика.

По сути, у Ферстаппена больше вообще не было возможности обороняться. Вы и сами могли видеть по ходу гонки, что DRS сейчас конечно генерирует большое количество обгонов, но это совсем не значит, что оно генерирует и интересную борьбу.

Вопрос в том, чего именно мы хотим от «Формулы-1». Правила 2022 года были разработаны в том числе с прицелом на то, чтобы в долгосрочной перспективе также избавиться от DRS. Но сейчас мы все уже к нему привыкли, в том числе и болельщики.

Мне понравился субботний спринт. Пилоты «Феррари» были быстрее, но начали бороться друг с другом. неправильно оценил ситуацию – ему стоило поберечь шины, чтобы в конце попробовать надавить на Ферстаппена вместе с Леклером. Ведь в воскресенье мы ясно видели, что на длинной дистанции с полными баками была лучше, Леклер легче попал на апекс, после чего уверенно обошел Макса за счет лучшего сцепления колес с трассой на выходе из поворота», – рассказал Вильнев.

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