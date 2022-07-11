Пьер Гасли: «Возможно, на данный момент у «Альфа Таури» самая медленная машина в «Ф-1»

Пилот подвел итоги Гран-при Австрии, признав, что в данный момент команда не может бороться за очки.

«Да, нам лучше просто забыть все, что было в субботу и воскресенье, потому что мы были ну просто очень медленными. Возможно, на данный момент у нас вообще самая медленная машина в «Формуле-1», и очень обидно видеть, как мы боремся за последние позиции. Так что я думаю, что нам нужна перезагрузка – и как можно быстрее нужны обновления болида.

У нас уже довольно давно не было никаких обновлений болида, и да, мы начали это ощущать. Так что да, сейчас от наших выступлений удовольствия мало. Очень надеюсь, что новые детали мы получим как можно скорее», – рассказал Гасли.

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