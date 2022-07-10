Макс Ферстаппен: «Ожидал не такую трудную гонку: сцепления не было, шины сильно деградировали»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, насколько тяжелым получился Гран-при Австрии.
Ферстаппен финишировал вторым и проиграл Шарлю Леклеру из «Феррари». Макс полагает, что Карлос Сайнс также оказался бы впереди, если бы не возгорание мотора.
«[Итог] лучше, чем ожидалось. Если посмотреть на гонку в целом, темпа нам не хватало. Деградация была сильной, и я не вполне понимаю, почему все так плохо.
Казалось, Карлос тоже меня обгонит, но, к сожалению, он столкнулся с проблемами с двигателем. По ходу уик-энда мы потеряли лишь пять очков [по отношению к Леклеру], все не слишком плохо.
Гонка вышла более трудной, чем я ожидал, но порой такое случается. Сцепления не было, я не мог работать с шинами как хотелось бы из-за серьезной деградации. Не наш день, а они («Феррари») провели день очень сильно.
Судя по сегодняшней гонке, ситуация для нас не такая уж хорошая, но все может очень быстро поменяться», – заявил Макс.
Что случилось в гонке на Гран-при Австрии: Леклер трижды обогнал Ферстаппена, «Феррари» Сайнса загорелась, 5 машин рубились в одном повороте
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