Макс Ферстаппен: «Второе место – хороший результат в тяжелый день»

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Гран-при Австрии Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Макс Ферстаппен поделился мыслями после поражения на Гран-при Австрии.

Гонщик «Ред Булл» стартовал с поула, однако не смог составить конкуренцию пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру и финишировал вторым.

«Трудный день. У нас были проблемы с шинами, и это продолжалось с любыми составами. Деградация была слишком серьезной, чтобы по-настоящему атаковать Шарля. Тем не менее, второе место – хороший результат в тяжелый день.

Здорово, что так много болельщиков приехали в Австрию [из Нидерландов]. К сожалению, я не смог подарить им победу, однако вторая позиция – хороший итог», – сообщил чемпион «Формулы-1».

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