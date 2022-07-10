Макс Ферстаппен: «Второе место – хороший результат в тяжелый день»

Макс Ферстаппен поделился мыслями после поражения на Гран-при Австрии.
Гонщик «Ред Булл» стартовал с поула, однако не смог составить конкуренцию пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру и финишировал вторым.
«Трудный день. У нас были проблемы с шинами, и это продолжалось с любыми составами. Деградация была слишком серьезной, чтобы по-настоящему атаковать Шарля. Тем не менее, второе место – хороший результат в тяжелый день.
Здорово, что так много болельщиков приехали в Австрию [из Нидерландов]. К сожалению, я не смог подарить им победу, однако вторая позиция – хороший итог», – сообщил чемпион «Формулы-1».
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