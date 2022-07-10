«Феррари» выиграла Гран-при Австрии впервые с 2003 года

Шарль Леклер одержал выиграл в Шпильберге и принес «Феррари» первую победу на Гран-при Австрии с 2003 года.
Тогда заезд выиграл Михаэль Шумахер. После 2003 года гонка в Австрии не проводилась до сезона-2014, а затем побеждали лишь пилоты «Мерседеса» и «Ред Булл».
Леклер завершил гонку на первом месте впервые с Гран-при Австралии. Это третья победа Шарля в сезоне и пятая в карьере.
Гран-при Австрии-2022. Леклер выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й
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