«Феррари» выиграла Гран-при Австрии впервые с 2003 года

одержал выиграл в Шпильберге и принес первую победу на Гран-при Австрии с 2003 года.

Тогда заезд выиграл . После 2003 года гонка в Австрии не проводилась до сезона-2014, а затем побеждали лишь пилоты и .

Леклер завершил гонку на первом месте впервые с Гран-при Австралии. Это третья победа Шарля в сезоне и пятая в карьере.

Гран-при Австрии-2022. Леклер выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й

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