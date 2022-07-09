Серхио Перес о прорыве на 5-е место: «Мы выжали максимум из ситуации, для нас это сильный результат»

Пилот подвел итоги спринта перед , рассказав, что в конце заезда не стал атаковать на максимуме в попытках догнать Джорджа Расселла на четвертом месте.

«Ну, в квалификации меня поймали на не соблюдении границ трассы. Поэтому мне кажется, что в конце спринта было лучше чуть-чуть сбросить темп, но быть точно уверенным в том, что ты будешь оставаться на трассе.

В целом же мы провели неплохую гонку, неплохо отыгрались, хорошо провели старт, не влезали в неприятности. Хотя это было непросто – Льюис старался атаковать, многие пилоты вели активную борьбу бок о бок, в частности в третьем повороте. Думаю, мы выжали максимум из ситуации, для нас это сильный результат.

Мне также понравилась борьба, понравились обгоны. К сожалению, когда я обогнал эту группу (Хэмилтон, Шумахер, Магнуссен), догнать следующую группу уже не получилось, соперники были слишком далеко. В любом случае с нетерпением жду завтрашнюю гонку, постараюсь хорошо стартовать, а дальше будет видно», – рассказал Перес.

Ферстаппен выиграл спринт «Ф-1» в Австрии

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