Боттас начнет Гран-при Австрии с конца решетки после замены мотора

Гонщик начнет из хвоста пелотона.

Боттасу заменили силовую установку, при этом Валттери превысил лимит на сезон и получит штраф в виде потери позиций в воскресной гонке – наказание не распространяется на спринт.

Также новый двигатель получил пилот – замена произведена в рамках лимита.

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