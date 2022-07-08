Боттас начнет Гран-при Австрии с конца решетки после замены мотора

Гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас начнет Гран-при Австрии из хвоста пелотона.
Боттасу заменили силовую установку, при этом Валттери превысил лимит на сезон и получит штраф в виде потери позиций в воскресной гонке – наказание не распространяется на спринт.
Также новый двигатель получил пилот «Макларена» Ландо Норрис – замена произведена в рамках лимита.
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