Макс Ферстаппен: «У «Мерседеса» самое гибкое днище – не понимаю, почему они жалуются»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что ужесточение контроля за днищем ударит по «Мерседесу».
В рамках технической директивы, направленной на борьбу с галопированием, ФИА также будет контролировать гибкость днища. В «Мерседесе» посчитали, что не использовали шанс ускорить болид, так как соперники применяли гнущиеся днища, а немецкая команда – нет.
По регламенту днища и планки не могут изгибаться более чем на 2 мм, однако предполагается, что некоторые коллективы нашли лазейки в регламенте. Считается, что самыми гибкими являются днища «Ред Булл» и «Феррари», хотя обе команды утверждают, что не собираются вносить изменения. Директива вступит в силу с Гран-при Франции.
«Когда вопрос прояснился, мы поняли, какие возможности не использовали. На нашем болиде [директива] не скажется. Она может повлиять на соперников, и мы станем чуть ближе», – отметил главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин.
Ферстаппен утверждает обратное:
«Я не совсем понимаю, почему они жалуются на гнущиеся днища, если самое гибкое днище у них».
Теперь ясно, почему «Феррари» и «Ред Булл» бунтуют против правки регламента «Ф-1» посреди сезона: их болиды не впишутся в новые лимиты
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