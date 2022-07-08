Макс Ферстаппен: «У «Мерседеса» самое гибкое днище – не понимаю, почему они жалуются»

Пилот «Ред Булл» считает, что ужесточение контроля за днищем ударит по «Мерседесу».

В рамках технической директивы, направленной на борьбу с галопированием, также будет контролировать гибкость днища. В посчитали, что не использовали шанс ускорить болид, так как соперники применяли гнущиеся днища, а немецкая команда – нет.

По регламенту днища и планки не могут изгибаться более чем на 2 мм, однако предполагается, что некоторые коллективы нашли лазейки в регламенте. Считается, что самыми гибкими являются днища «Ред Булл» и «Феррари», хотя обе команды утверждают, что не собираются вносить изменения. Директива вступит в силу с .

«Когда вопрос прояснился, мы поняли, какие возможности не использовали. На нашем болиде [директива] не скажется. Она может повлиять на соперников, и мы станем чуть ближе», – отметил главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин.

Ферстаппен утверждает обратное:

«Я не совсем понимаю, почему они жалуются на гнущиеся днища, если самое гибкое днище у них».

Теперь ясно, почему «Феррари» и «Ред Булл» бунтуют против правки регламента «Ф-1» посреди сезона: их болиды не впишутся в новые лимиты

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