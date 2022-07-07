Никита Мазепин после 1-го этапа ралли «Шелковый путь»: «К сожалению, не работали приборы, штурману пришлось трудно»

Бывший пилот «Формулы-1» прокомментировал свое выступление на первом этапе ралли-рейда «Шелковый путь».

В первый день ралли-рейда участники соревнований преодолели стартовый пролог, протяженность которого составила 4,9 км. Мазепин, который на «Шелковом пути» выступает в зачете мотовездеходов, показал 7-е время. Всего в данной категории в ралли-рейде выступают 12 участников.

«Да, на самом деле атмосфера реально крутая. Мы провели несколько [тестовых] отрезков с Сергеем Карякиным, но я не ожидал [такого]. Потому что во-первых у людей есть возможность очень близко подойти, летают вертолеты, отличная погода, плавают баржи по Волге, поэтому мне очень понравилось

Но, к сожалению, не работали приборы. Поэтому штурману трудно пришлось, когда нужно было отбиваться. Но в общем мне кажется, что первый старт, первый финиш – ничего не значит. Самое главное, что мы до него доехали и это самое важное», – рассказал Мазепин.

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