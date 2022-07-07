Юки Цунода: «Мы с Гасли столкнулись по моей вине. Я сразу извинился и перед командой, и перед Пьером»

Пилот извинился перед командой и за столкновение с напарником на .

Из-за столкновения команда не смогла заработать очки, а один из обломков болида «Альфа Таури» позже застрял под днищем машины Макса Ферстаппена и испортил ему гонку.

«Мы столкнулись по моей вине. Я сразу извинился и перед командой, и перед Пьером. Команда, конечно, была разочарована. Изначально мы ожидали, что на Гран-при Великобритании нам будет трудно, но на момент контакта мы находились в очковой зоне. Так что из-за случившегося мы потеряли очки.

Что касается ситуации с Максом, то я могу лишь снова извиниться. Один из обломков, отколовшихся от моей машины, застрял под днищем на болиде Макса. Очень плохой день.

Сейчас я с нетерпением жду гонку в Австрии. В прошлом году я неплохо смотрелся здесь и в квалификации, и в гонке. На трассе отличная атмосфера. Надеюсь, я смогу заработать очки, а команда отлично выступит», – рассказал Цунода.

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