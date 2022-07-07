Ландо Норрис: «С Риккардо помогаем друг другу как можем. Я могу поучиться у него в каких-то вещах»

Пилот «Макларена» рассказал о взаимодействии с .

Норрис выступает существенно эффективнее Риккардо и набрал 58 очков в текущем сезоне против 15 у напарника.

«Мы постоянно смотрим наши данные, задаем друг другу вопросы. А обычно ты не хочешь спрашивать другого пилота. Мы помогаем друг другу как только можем. Какие-то вещи он делает хорошо, и я все равно могу научиться у него – это касается пилотажа, настроек и всего такого.

Если он задает вопросы, интересуется моими ощущениями от болида и так далее, я только рад. В то же время мои ощущения не всегда соотносятся с его – мы немного по-разному пилотируем.

Я не против нестабильного поведения машины и могу больше рассчитывать на переднюю ось. Он же предпочитает более стабильный болид – может, с чуть большей недостаточной поворачиваемостью. Все не так просто, ты не можешь сказать: я пилотирую так, значит и ты должен – и наоборот.

Я предлагаю ему помощь, совет, что угодно. Если он хочет задавать больше вопросов, я только за», – сообщил Норрис.

Ландо ответил на вопрос о том, удивляют ли его проблемы, которые испытывает напарник:

«Какие-то причины я могу понять, потому что у нас трудная машина для управления. В последние годы у болида довольно специфические характеристики – даже Карлос [Сайнс] говорил об этом. Приходится адаптироваться.

К примеру, в каких-то поворотах ты удерживаешь тормоз, хотя это кажется ненужным, в других наоборот. Неочевидно, как управлять болидом в каждом конкретном повороте. В этом сезоне машина совсем другая – пришлось менять стиль пилотажа, я тоже был вынужден приспосабливаться. Нельзя сказать, что я знаю все тонкости, раз провожу в «Макларене» четвертый сезон».

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