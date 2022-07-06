Макс Ферстаппен: «Отец говорил, что я стану не чемпионом, а водителем автобуса»

Пилот рассказал, как его отец старался мотивировать его и продолжать прогрессировать.

По мнению Макса, такое поведение отца в итоге здорово помогло ему справляться с критикой в свой адрес в «Формуле-1».

«Отец никогда не говорил мне, что я стану чемпионом. Как раз наоборот. Он бы скорее сказал мне, что я стану дальнобойщиком, ну или водителем автобуса.

На протяжении всего пути к «Формуле-1» я в его глазах работал недостаточно усердно – просто потому что в сравнении с ним мне лучше подходит более спокойный подход к делу – я более расслаблен, работая по ходу гоночного уик-энда.

Я выигрывал гонки и все такое, но отец говорил, что этого недостаточно, чтобы добиться успеха в «Формуле-1». Думаю, все это здорово подготовило меня и я гораздо спокойнее воспринимаю критику в свой адрес и прочий шум», – рассказал Ферстаппен.

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