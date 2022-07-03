Перес признан гонщиком дня по итогам Гран-при Великобритании

Пилот «Ред Булл» был признан гонщиком дня по итогам .

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1».

Перес был вынужден провести свой первый пит-стоп почти сразу после рестарта гонки – из-за повреждения переднего антикрыла. После этого Пересу удалось проехать очень длинный отрезок, а затем воспользоваться появлением на трассе машины безопасности и вернуться в группу лидеров. На рестарте Перес также хорошо проявил себя и в итоге закончил гонку на втором месте.

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