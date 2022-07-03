Расселл прервал серию финишей в топ-5. Джордж оставался единственным пилотом с очками в каждой гонке 2022 года

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл впервые не заработал очки в 2022 году.
Новичок немецкой команды сошел на первом круге Гран-при Великобритании после аварии с участием нескольких гонщиков. Ранее Расселл неизменно оказывался в топ-10 и являлся единственным гонщиком с очками по итогам каждой гонки сезона. Более того, Джордж не выпадал из первой пятерки по ходу сезона-2022.
Расселл хотел вернуться в гонку после периода красных флагов, однако Джордж выскочил из машины, чтобы проверить состояние пилота «Альфа Ромео» Чжоу Гуаньюя, и по правилам считается выбывшим из заезда.
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