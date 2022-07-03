Найджел Мэнселл: «Надеюсь на победу «Феррари». Может, Сайнс и Леклер вырвутся на 1-е и 2-е места»

Чемпион «Формулы-1» 1992 года Найджел Мэнселл надеется на победу «Феррари» на Гран-при Великобритании.

С поула стартует пилот , третьим – его напарник , между ними расположился гонщик «Ред Булл» .

«Надеюсь, все проведут хороший и чистый старт, и, надеюсь, «Феррари» победит. Макс выиграл уже достаточно много, он очень силен.

Оба гонщика [«Феррари»] вчера выступили фантастическим образом. Карлос на поуле – это поможет совершить очень быстрый старт. И, уверен, Шарль тоже быстро стартует – может, они вырвутся на первое и второе места. Сегодня для «Феррари» жизненно необходима победа для борьбы за титул. Было бы здорово для болельщиков.

Но позади Льюис [Хэмилтон], и его «Мерседес» стал лучше, Макс рядом – такой и должна быть . Непонятно, кто победит. Однако «Феррари» в хорошей форме, я считаю», – заявил Мэнселл.

Найджел выступал за Скудерию в 1989-1990 годах.

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