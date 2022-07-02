Тото Вольфф: «Немного разочарованы, что в квалификации не продемонстрировали весь свой потенциал»

Исполнительный директор «Мерседеса» подвел итоги квалификации к .

«Было ощущение, но на сухой трассе в третьей практике мы сделали хороший шаг вперед в работе с машиной, и что в квалификации мы можем быть в борьбе. Понятное дело, в квалификации пошел дождь и смогли неплохо провести сессию, демонстрировали хорошие времена на круге.

Однако в третьем сегменте финальные круги собрать не удалось – у на последнем круге случилась блокировка колес, а Льюису было сложно из-за разницы температур тормозных дисков, из-за чего резина на его болиде немного остыла. Так что мы немного разочарованы тем, что заняли лишь 5-е и 8-е место, и не продемонстрировали весь свой потенциал.

Положительный момент в том, что вчера мы довольно сильно смотрелись на длинной дистанции – и с тех пор лишь улучшили работу машины, – а здесь важнее всего именно гоночный темп. С нетерпением жду гонки и возможности увидеть, что у нас получится и что мы покажем этим фантастическим болельщикам», – рассказал Вольфф.

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