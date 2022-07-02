Льюис Хэмилтон: «Я немного опустошен – старался попасть на первый ряд стартовой решетки, выиграть поул»

Пилот подвел итоги квалификации к .

«Я немного опустошен, правда. Ведь здесь такие классные болельщики, я так сильно атаковал, стараясь попасть на первый ряд стартовой решетки, за поул. Думаю, мы могли бы попасть в топ-3.

Я ехал минимум на второе место, так что итоговая пятая стартовая позиция заметно осложнит нам завтрашнюю гонку. Но я знаю, что эти потрясающие болельщики на трибунах будут со мной, так что я постараюсь прорваться вперед», – рассказал Хэмилтон.

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