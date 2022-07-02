Джордж Расселл об ошибке: «Болид «Мерседеса» позволял стать 4-м или 5-м в квалификации»

признал ошибку в квалификации к .

Расселл показал восьмое время, его напарник по «Мерседесу» стал пятым.

«По ходу сессии ситуация стала чуть хуже. В первом сегменте я чувствовал большую уверенность и по большей части располагался в топ-3, а в третьем сегменте, когда это было важно, уверенности не ощущалось.

Безусловно, скорость болида позволяла стать четвертым или пятым. Я допустил ошибку на последнем круге, в самый важный момент», – заявил новичок .

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