Гельмут Марко: «Пока не смогли подобрать оптимальные настройки болида»

Советник рассказал о трудностях, с которыми команда столкнулась по ходу пятничных свободных заездов перед .

«Мы пока не смогли подобрать оптимальные настройки болида, не смогли подобрать правильный баланс. У нас есть проблемы как с избыточной, так и недостаточной поворачиваемостью, машине не хватает сцепления с трассой в медленных поворотах. Пока мы не смогли найти правильное направление для работы.

Что касается жалоб пилотов на странный шум в болидах, то это просто корпус болида, что-то где-то чего-то касается. Ничего серьезного», – рассказал Марко.

Чемпион «Ф-1», обидевший Хэмилтона расистским словом, – главный трэштокер своей эпохи: дрался с соперником, поливал всех подряд (особенно Сенну)

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