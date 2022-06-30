Даниэль Риккардо о проекте своего сериала: «Это будет что-то вроде «Футболистов», только о «Формуле-1»

Пилот рассказал о проекте художественного сериала о «Формуле-1», в котором австралиец будет выступать продюсером.

«По сути, это будет сериал с вымышленным сюжетом и персонажами о «Формуле-1». Ну, что-то вроде «Футболистов» («Футболисты» или «Игроки» – сериал об американском футболе с Дуэйном Джонсоном в главной роли). Только в мире «Формулы-1».

Мы объединили силы с Temple Hill (продюсерская компания), а эти ребята хороши в своем деле и знают, что делают. Я буду действовать исключительно как исполнительный продюсер, хотя буду стараться, где смогу, помогать проекту двигаться в нужном направлении.

Понятно, что все будет вымышленным, но я постараюсь сделать так, что мы держались верного курса и не зашли слишком далеко, где люди начнут говорить, что это не реально и так не бывает.

Поэтому я буду стараться помогать своими советами. Пока процесс только начался. Сейчас мы ищем сценариста. Не хочу давить и подгонять, но надеюсь, что к концу лета все будет готово и мы сможем начать кастинг.

Кстати, сам я не планирую играть там какую-то роль на экране. Ну разве что им понадобится кто-то симпатичный для камео», – рассказал Риккардо.

«Мерседес» заподозрили в театре ради изменения правил «Ф-1». Из-за подозрительно быстрого обновления – словно чемпионам помог шпион

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram