Макс Ферстаппен о прошлогоднем столкновении с Хэмилтоном: «Никаких обид у меня не осталось»

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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что у него не осталось обид после столкновения с Льюисом Хэмилтоном на прошлогоднем Гран-при Великобритании.

«Конечно, в той аварии было мало приятного, но я люблю эту трассу. Люблю сюда приезжать. Гран-при здесь проходит в отличной атмосфере, да и скорости здесь очень высокие.

Так что никаких обид у меня не осталось. К тому же, как мне кажется, мне всегда удавалось довольно быстро забывать и оставлять в прошлом подобные вещи. Конечно, в случившемся было мало приятного, но в конечном счете с этим нужно просто смириться. Лично для меня все тоже сложилось не лучшим образом, но в этот раз мы просто попробуем снова и постараемся выиграть», – рассказал Ферстаппен.

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