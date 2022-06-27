Риккардо примет участие в создании художественного сериала о «Формуле-1»

Пилот примет участие в создании сериала, события в котором будут происходить в мире «Формулы-1».

Проект, детали о котором держатся в секрете, должен будет выйти на стриминговом сервисе Hulu. Занимается производством проекта Lionsgate Television.

Продолжительность эпизода будет составлять 30 минут, о количестве эпизодов в сериале пока не сообщается. В данный момент продюсеры заняты поиском сценариста.

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