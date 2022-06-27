Пьер Гасли: «Мне начинают сниться кошмары, когда я вижу, сколько очков мы потеряли со старта этого сезона»

Пилот надеется, что команде будет чуть больше везти в нынешнем сезоне.

По ходу этого чемпионата Гасли лишь дважды сумел закончить гонку в топ-10.

«Мне начинают сниться кошмары, когда я вижу, сколько очков мы потеряли со старта этого сезона – из-за различных инцидентов и допущенных ошибок.

На самом деле мне просто хочется, чтобы в воскресенье вечером, после гонки, я мог чувствовать удовлетворение от проделанной работы и от нашего выступления. Если наших усилий будет достаточно для 5-го места – хорошо, значит будет 5-е место, если для 9-го – значит, так тому и быть.

А иногда, возможно, нам может не хватать темпа и тогда придется довольствоваться, например, 12-м местом. Но мы хотя бы будем знать, что все равно показали свой максимум – а именно это приносит чувство удовлетворения. Да, в конечном итоге хотелось бы бороться за победы, но понятно, что прямо сейчас это для нас не самая подходящая цель», – рассказал Гасли.

Гонщикам «Ф-1» показали их рейтинг в официальном симуляторе. Реакции – «да я заплатил разработчикам!», «Cколько лет нужно гонять для максимума»?

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