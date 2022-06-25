Стефано Доменикали: «Чемпионат не завершен: Леклер в отличной форме, «Мерседес» становится быстрее»

Руководитель «Формулы-1» не согласен, что борьба в чемпионате закончена.

Пилот уверенно лидирует после девяти Гран-при, однако Доменикали указал на скорость из и прогресс «Мерседеса».

«Если помните, после третьей гонки Макс сказал, что все кончено, а «Феррари» лидировала с отрывом в 40 очков или вроде того. Теперь же ситуация обратная – Макс на 46 очков опережает соперников.

Я бы сказал, нужно сохранять осторожность. Сезон очень длинный, впереди много взлетов и падений. Слишком рано рассуждать о том, что чемпионат завершен. Я говорю так не потому, что надеюсь – я действительно верю.

Позади лишь треть сезона. Гонок еще много, и я уверен, что борьба будет плотной. [Леклер] в отличной форме, «Феррари» совсем рядом [по скорости]. Кроме этого, я вижу признаки, что «Мерседес» становится быстрее. На исход повлияет, как машины адаптируются к автодромам, а команды к потолку расходов – они рассчитывают на обновления. В этом красота текущей ситуации.

Безусловно, «Мерседес» приблизится – это невероятная команда, завоевавшая восемь титулов подряд. Она присоединится к борьбе и не сдастся. Из-за этого ситуация усложнится», – заявил Доменикали.

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