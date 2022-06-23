Жак Вильнев о прорыве Леклера: «Этого недостаточно. «Феррари» рассчитывала обогнать «Мерседес»

Прорыв пилота «Феррари» произвел смешанное впечатление на Жака Вильнева – чемпиона «Формулы-1» 1997 года.

Леклер стартовал 19-м на Гран-при Канады из-за замены мотора, а финишировал пятым. Вильнев полагает, что Шарль мог опередить гонщиков «Мерседеса», но в итоге остался позади и .

Канадец рассказал, впечатлил ли его прорыв Леклера.

«И да, и нет. Если выступаешь за «Феррари», впереди могут оставаться лишь болиды . Перед гонкой команда получила штраф, потому что это Монреаль – в «Феррари» считали, что при худшем раскладе способны стать четвертыми с учетом [впоследствии сошедшего] Переса. Не вышло.

Также это показывает, как хорош Льюис, потому что он оказался впереди «Феррари». Машина безопасности позволила Шарлю приблизиться, и он стал пятым.

Хороший результат, хорошие очки, но этого недостаточно. «Феррари» провела плохой пит-стоп и оказалась позади той четвертки болидов, а не впереди. Эта борьба убила шины, в итоге до не добрались», – сообщил Жак в подкасте F1 Nation.

Вильнев оценил и сезон Леклера в целом:

«Он невероятно быстр, однако все еще допускает маленькие ошибки, которые не должен допускать. В Имоле, к примеру – и это не вина команды. Такая вот энергия вокруг «Феррари».

Прямо сейчас он быстр, агрессивен, но чемпион ли он? Похож ли Шарль на Макса [Ферстаппена], как он проявляет себя под давлением, когда решается судьба титула? Нам только предстоит это узнать».

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