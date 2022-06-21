Никита Мазепин: «Еду на «Шелковый путь» ради победы»

подтвердил участие в ралли-рейде «Шелковый путь».

Бывший пилот «Формулы-1» рассчитывает на победу в гонке, которая пройдет с 6 по 16 июля.

«Я хочу официально заявить, что выступлю на «Шелковом пути». Я всячески готовлюсь к гонке. Но при этом хочу отметить, что для меня делом всей жизни и работы было участие в «Формуле-1».

Безусловно, я еду на «Шелковый путь» ради победы. Но если у меня не получится, то не буду нервничать, не расстроюсь, а буду еще больше тренироваться и попробую это сделать во второй раз.

Для меня это образ жизни. Если честно, то люблю бездорожье не меньше гонок на асфальте. Я люблю путешествия, люблю природу. Путешествия дают мне забыть о рутине, сесть за руль и получать удовольствие. Я мечтал об этом очень давно, и сейчас у меня получилось найти на это время», – сообщил Мазепин.

Никита также прокомментировал потенциальное возвращение в «Ф-1»:

«Думаю, спортсменом в голове останусь навсегда. Да и прошло не так много времени, как я закончил выступать в «Формуле-1».

Я оптимист. Есть уверенность, что в будущем появится возможность вернуться в серию. Поэтому у меня тот же вес, держу себя в хорошей физической форме, так что если такой вызов появится, то смогу им воспользоваться».

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