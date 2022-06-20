Ландо Норрис: «Все пошло не так. Хорошего совсем мало»

Пилот прокомментировал неудачный уик-энд в Монреале.

Норрис финишировал 15-м после старта 14-м, стал 11-м по итогам Гран-при Канады.

«Полагаю, все пошло не так. Хорошего совсем мало, да.

Болид недостаточно быстрый. В какие-то момент он хорош – после пятницы я был настроен оптимистично и считал, что мы можем достичь большего. Однако в итоге я застрял за «Уильямсом», а это, пожалуй, быстрейшая машина на прямых, в то время как у нас – самая медленная. Обогнать было невозможно, мы ничего не могли поделать.

Машина была совсем не такой, какой мы хотели бы ее видеть. Но, пожалуй, плюс в том, что дни вроде сегодняшнего напоминают: впереди большая работа, нужно очень упорно трудиться и пробовать разные вещи. Может, в какие-то моменты кажется, что все прекрасно, но это не наш настоящий темп. Сегодня же нам не везло, зато мы увидели, где находимся», – сказал британец.

В интервью после финиша Ландо также рассказал о заминке на пит-стопе:

«Не было шин, и это проблема – для болида нужны покрышки. Пока точно не знаю, команда объяснит мне позже.

Главная проблема в гонке? Темп, сцепление, скорость».

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