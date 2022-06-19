Кристиан Хорнер: «Ред Булл» потерял контакт с Ферстаппеном, связь была односторонней»

Руководитель рассказал о проблемах со связью с на Гран-при Канады.

Трудности не помещали Ферстаппену отбиться от пилота и выиграть гонку.

«Сегодня Макс не мог сбросить [Сайнса] из зоны DRS, и «Феррари» была очень быстрой на прямой. Соперники могли атаковать поребрики и не допускали ошибки.

На самом деле мы потеряли контакт с машиной: связь шла в одну сторону, он слышал нас, но мы не слышали его. Полагаю, ему не очень-то и нужно было нас слушать.

Нужно двигаться от гонки к гонке. Мы набрали отличный ход, и здорово отправиться в Сильверстоун, лидируя в обоих чемпионатах. Макс в лучшей форме в своей жизни и пилотирует прекрасно», – заключил Хорнер.

Ферстаппен отбился от Сайнса и выиграл Гран-при Канады. Хэмилтон наконец-то на подиуме

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Канады-2022

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram