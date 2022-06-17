Льюис Хэмилтон: «Голова болела гораздо больше в последние месяцы»

Пилот «Мерседеса» рассказал о головных болях из-за тряски.

«Что касается микросотрясений, то, безусловно, в последние месяцы голова болела гораздо чаще. Но я не посещал специалиста, так что не воспринимаю это слишком серьезно – просто принимаю обезболивающие.

Надеюсь, у меня не было никаких сотрясений», – заявил Льюис.

Перед Гран-при Канады Международная автомобильная федерация (ФИА) выпустила техническую директиву. Команды обяжут принимать меры, если болид станет подскакивать слишком сильно.

Хэмилтон прокомментировал решение.

«Безопасность превыше всего. Думаю, как минимум один пилот из каждой команды говорил об этом.

Не думаю, что многое изменится, если говорить о скорости болидов. Но, разумеется, я могу ошибаться – посмотрим.

Впереди много работы, однако хорошо, что трудится над улучшениями. Более того, с этими машинами придется работать в ближайшие годы, и нужно не просто научиться справляться с подскоками, а избавиться от проблемы. Никто из нас, в том числе из будущих пилотов «Ф-1», не должен испытывать трудности со спиной», – приводит слова семикратного чемпиона «Формулы-1» RacingNews365.

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