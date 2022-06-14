Андреас Зайдль о командных приказах: «Норрис и Риккардо могут сражаться, но не в случае разных стратегий»

Руководитель «Макларена» пояснил командные приказы на Гран-при Азербайджана.

попросили остаться позади на первой стадии гонки, обратная ситуация сложилась на заключительных кругах. Приказы вызвали споры гонщиков с командой во время заезда.

«Такое мы и хотим слышать от гонщиков по радио: они должны быть амбициозными и стараться показать лучший для себя итог. Поэтому существует пит-уолл, который обеспечивает максимальный результат для команды – без риска [потерять] обе машины из-за аварии между собой.

Если бы Даниэль обогнал Ландо в начале гонки, мы бы столкнулись с эффектом йо-йо, как мы видели в некоторых других командах – даже в этом году. Они оба бы застряли за Алонсо и оказались под угрозой со стороны Окона, который мог опередить как минимум одну из наших машин. Идея состояла в том, чтобы сдерживать Окона, что мы и сделали», – заявил Зайдль.

Андреас сообщил, что пилоты вольны сражаться между собой, но не всегда:

«Все зависит от обстоятельств. Наши гонщики могут бороться, и мы всегда стараемся обеспечить им равные возможности для успеха – это наша обязанность. Однако в случае разных стратегий необходимо, очевидно, максимизировать командный результат».

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