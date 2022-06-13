Пьер Гасли: «Мне понравилось сражение с Хэмилтоном»

Пилот подвел итоги Гран-при Азербайджана, отметив, что получил удовольствие от сражения с за четвертое место.

«Гонка сложилась для нас невероятным образом. Финиш в топ-5 – это очень, очень хороший результат, особенно учитывая то, как для нас сложилось начало сезона.

Пока нам не слишком часто везло, поэтому для команды было важно провести чистый уик-энд, что мы в Баку и сделали.

Мы не ошибались по ходу уик-энда, продемонстрировали отличный темп в практиках, затем провели лучшую в этом году квалификацию, а потом финишировали в гонке на самой высокой для себя на данный момент позиции.

Мне также понравилось небольшое сражение с Льюисом Хэмилтоном. После того, как он побывал в боксах, я делал все, что только мог, стараясь отбиваться от его атак. Но Льюис был намного быстрее – я конечно пытался беречь свои шины по ходу гонки, но к тому моменту они уже были не в лучшем состоянии.

В конечном счете, тот факт, что мы вообще находимся в ситуации, в которой на равных боремся с за позицию говорит о том, что команда действительно классно поработала», – рассказал Гасли.

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