Тото Вольфф: «Если «Феррари» будет достаточно часто ошибаться, мы постараемся этим воспользоваться»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф признал, что немецкая команда постарается обойти «Феррари», если у Скудерии будут продолжаться проблемы с надежностью.
После двойного схода пилотов «Феррари» на Гран-при Азербайджана отрыв в общем зачете сократился до 38 очков.
«Когда ваша машина недостаточно конкурентоспособна, чтобы бороться с самыми быстрыми командами, вам нужно стараться набирать максимально возможное количество очков. Важно укреплять свои позиции и не опускаться ниже третьего места среди команд. В то же время, мы видим текущую ситуацию в «Феррари» – если они достаточно часто будут ошибаться, мы будем рядом, чтобы этим воспользоваться.
В первую очередь нужно стараться всегда обеспечивать максимальную надежность болидов. Ведь вам нужно зарабатывать очки, а не просто демонстрировать высокую скорость.
То есть, я правда сочувствую ребятам из «Феррари», ведь у них есть супер-мощный мотор и хороший болид, но в конечном итоге потеря такого количества очков может привести к поражению в чемпионате. Нужно всегда быть начеку и следить за ситуацией, ведь ваша машина может в любой момент просто остановиться на трассе», – рассказал Вольфф.
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