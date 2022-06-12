Шарль Леклер: «В первой части сезона у нас не возникало проблем с надежность болида – нужно все проанализировать»

Пилот «Феррари» рассказал, что остался очень расстроен сходом с дистанции .

«Конечно же, мы очень сильно разочарованы и нам нужно изучить ситуацию. Ведь мы были быстры, и в первой части сезона у нас не возникало каких-то особенных проблем с надежностью машины.

Думаю, сейчас мы стали чуть быстрее по сравнению с началом сезона, но мы не вносили в конструкцию болида существенных изменений. Так что прямо сейчас очень сложно понять, что же именно произошло, нужно все проанализировать. Пока у меня нет общей картины случившегося сегодня – но, опять же, такой сход воспринимается очень болезненно», – рассказал Леклер.

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