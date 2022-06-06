Себастьян Феттель: «Вместо Лас-Вегаса лично я бы лучше погонялся на «Маунт Панораме»

Пилот рассказал, что вместо новых этапов вроде Гран-при Лас-Вегаса, с новыми трассами, с удовольствием бы посетил уже существующие легендарные треки, на которых Гран-при «Формулы-1» либо никогда не проводился, либо последний раз проводился очень давно.

В качестве примера Феттель привел знаменитую австралийскую трассу «Маунт Панорама» в Батерсте.

При этом в данный момент «Маунт Панорама» располагает лицензией ФИА третьей категории, в то время как для проведения Гран-при «Формулы-1» требуется первая категория.

«Лично я бы лучше погонялся в Батерсте! Мы могли бы взять деньги, которые собираемся потратить на Лас-Вегас, и инвестировать их в уже существующие легендарные трассы.

Погоняться в Батерсте было бы настоящим испытанием. Эта трасса – просто настоящий монстр! Я там никогда не был, но надеюсь, что однажды смогу там погоняться», – рассказал Феттель.

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