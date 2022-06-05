Макс Ферстаппен: «Конкретное место в чемпионате не так важно – важнее то, как работает твоя машина»

Пилот «Ред Булл» рассказал, что не обращает внимания на конкретную ситуацию в чемпионате в контексте борьбы за титул.

По мнению Ферстаппена, наличие быстрой машины важнее положения в чемпионате.

«Для меня не так важно конкретное место в общем зачете чемпионата. Не важно, первый ты или второй – важнее то, как работает твоя машина, каковы твои ощущения.

Если машина работает хорошо, то ты знаешь, что можешь выигрывать гонки. И в этом случае давление не столь велико. Ведь мы гонщики «Формулы-1» и уже довольно давно здесь выступаем – и мы знаем, на что способны.

По своему опыту могу сказать, что не чувствую большого давления на результат. Для меня нет никакой разницы. Я просто хочу, чтобы моя машина работала хорошо – ведь это придает тебе уверенности в том, что ты можешь отлично выступить на Гран-при», – рассказал Ферстаппен.

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