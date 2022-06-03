Андреас Зайдль: «У Риккардо действительно трудности в работе с машиной – надеюсь, мы продолжим двигаться вперед»

Руководитель «Макларена» рассказал, что команда будет продолжать стараться помочь Даниэлю Риккардо вернуть оптимальную форму.

«После каждого Гран-при – вне зависимости от результата гонки – я всегда благодарю своих гонщиков: за все старания и то, как они выкладываются на трассе. В такой ситуации важно сохранять спокойствие и продолжать выкладываться обеим сторонам – и Даниэлю, и нам.

У Даниэля действительно трудности с тем, чтобы выжимать из болида максимум в сравнении с напарником. Перед этапом в Баку мы поработаем на симуляторе, и я надеюсь, что в следующих гонках мы будем постепенно двигаться вперед, и что Даниэль начнет на сто процентов комфортно чувствовать себя за рулем болида. В особенности это касается квалификации, где вам требуется атаковать на пределе возможностей», – рассказал Зайдль.

«Макларен» больше не рад Риккардо: намеки на разрыв все сильнее, а скорости вообще нет. Но кем менять одного из ярчайших пилотов «Ф-1»?

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