Ландо Норрис о дождевой гонке в Монако: «Это одна из самых пугающих вещей, что я делал в жизни»

Пилот поделился впечатлениями о выступления на дождевом Гран-при Монако.

Норрис начал гонку с пятой позиции, но на финише закончил заезд шестым, пропустив вперед Джорджа Расселл в фазе проведения пит-стопов.

«В таких условиях очень сложно идеально выбрать круг для перехода на слики. И нам немного не повезло. Как бы то ни было, жаловаться не на что. В таких условиях можно либо выиграть, либо проиграть. В этот раз мы проиграли.

Но мы выжили в этой гонке. Она была длинной и очень тяжелой. Не могу даже выразить словами, насколько тяжело управлять болидом «Ф-1» на мокрой трассе в Монако. Это действительно одна из самых пугающих вещей, что я делал в своей жизни. Но вообще было весело – и мы были вознаграждены за наши усилия. Шестым местом я тоже доволен», – рассказал Норрис.

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