Серхио Перес: «Победа на Гран-при Монако – мечта, ставшая реальностью»

Пилот эмоционально отреагировал на победу по итогам Гран-при Монако.

Перес вышел в лидеры за счет стратегии и сдержал гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса и своего напарника .

«Это мечта, ставшая реальностью. Все гонщики хотят тут выиграть. Если не считать домашнюю гонку, нет более особенного уик-энда.

Мы слегка осложнили себе жизнь, поэтому сегодня нельзя было допускать ошибки. Непросто было доехать до финиша и удержать Карлоса позади.

Для меня и моей страны это знаменательный день, я очень-очень счастлив», – сказал мексиканец.

Перес выиграл Гран-при Монако, «Феррари» упустила победу из-за тактической ошибки

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Перес признан гонщиком дня по итогам Гран-при Монако

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