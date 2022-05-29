Серхио Перес: «Победа на Гран-при Монако – мечта, ставшая реальностью»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес эмоционально отреагировал на победу по итогам Гран-при Монако.
Перес вышел в лидеры за счет стратегии и сдержал гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса и своего напарника Макса Ферстаппена.
«Это мечта, ставшая реальностью. Все гонщики хотят тут выиграть. Если не считать домашнюю гонку, нет более особенного уик-энда.
Мы слегка осложнили себе жизнь, поэтому сегодня нельзя было допускать ошибки. Непросто было доехать до финиша и удержать Карлоса позади.
Для меня и моей страны это знаменательный день, я очень-очень счастлив», – сказал мексиканец.
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