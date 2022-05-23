Гельмут Марко: «Перес не был бы настоящим гонщиком, если тут же сказал бы, что пропустит Ферстаппена»

Советник «Ред Булл» прокомментировал командную тактику на .

Серхио Перес дважды пропустил , который в итоге завоевал победу. Чеко финишировал вторым.

«Стало понятно, что Чеко не доедет до финиша на этом комплекте шин – и поэтому было вполне очевидно, что Макс быстрее. Но я понимаю разочарование – он был в шаге от победы. Серхио в тот момент не понимал, что это лучший и наиболее безопасный способ сохранить дубль.

Если он меня спросит, я детально объясню, что другого выбора не было. Но, конечно, в пылу борьбы такие вещи раздражают. Безусловно, я понимаю, почему он тут же не сказал: «Я пропущу напарника». Тогда он не был бы настоящим гонщиком», – отметил Марко в интервью ORF.

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