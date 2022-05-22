Карлос Сайнс: «Пришлось проехать почти всю дистанцию гонки на поврежденной машине – было тяжело»

Пилот подвел итоги , на котором после разворота в начале гонки ему удалось прорваться на четвертое место.

«Гонка для нас получилась длинной и тяжелой. После разворота, вызванного сильным порывом ветра, я попытался отыграться, но после случившегося машина уже не работала как прежде. Машина была довольно сильно повреждена и я постоянно скользил по трассе, пытаясь отыграться и попасть на подиум. Ну и да, четвертое итоговое место – это не то, чего мне хотелось. У меня были трудности на протяжении всей гонки, но что поделать, иногда так бывает.

Поддержка болельщиков сегодня помогла мне не сдаваться. После разворота я оказался вне очковой зоны, на поврежденной машине. Я сделал что мог, стараясь отыграться, но это был не наш день. Старт, разворот…сегодня все пошло не так, а потом мне пришлось проехать почти полную дистанцию гонки на поврежденной машине. Так что да, было тяжело», – рассказал Сайнс.

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