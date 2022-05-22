Гюнтер Штайнер: «Представьте «Хаас» с обновлениями – мы были бы на поуле!»

Руководитель «Хааса» прояснил ситуацию с обновлениями «Хааса».

Американская команда не привезла новинки на , в отличие от всех конкурентов. Тем не менее, Кевин Магнуссен занял восьмое место в квалификации, – десятое.

Штайнер поделился причинами такого решения:

«Многие приехали с обновлениями, и нас чуть ли не критиковали за отсутствие новинок. Можете себе представить, как мы выступили бы с обновлениями? Мы были бы на поуле!

Я всегда говорил, что нужно найти идеальные настройки для машины. Сюда привозят детали, потому что все знают эту трассу. Здесь можно также лучше понять болид – именно это мы и сделали.

Если бы мы подготовили новинки, то не поняли бы их. Может, в итоге «Хаас» оказался бы медленнее, а не быстрее. Мы используем уик-энд, чтобы выжать из машины все. Надеюсь, мы сохраним эту базу к следующему этапу, а затем привезем обновления.

Я считаю, мы плохо понимали машину. Посмотрите на результаты: эффективность скачет вверх-вниз, болид то быстрее, то медленнее в зависимости от трека. Поэтому мы решили заняться проблемой – думаю, сработало».

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