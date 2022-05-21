Карлос Сайнс: «Новая машина «Феррари» чуть подвижнее и резче прошлогодней – мне нужно к этому привыкнуть»

Пилот подвел итоги квалификации к , признав, что пока не выжимает максимум из болида итальянской команды в сравнении с .

«В сравнении с прошлогодней машиной с нынешней машиной мне пока сложнее справляться – она чуть подвижнее, резче. И это одна из причин, почему я пока, очевидно, не показываю свой максимум. И я вижу, что Шарль заметно больше доволен машиной и может играться с ней сильнее, чем я.

Именно это и дает ему преимущество во времени на круге. Но у нас очень быстрая машина, что конечно очень важно. Мне просто нужно привыкнуть к ней, привыкнуть к ощущению того, чтобы больше играться с задней частью. И я каждый раз готовлюсь – и тренируясь на симуляторе, и каждый раз выезжая на трассу. Я стараюсь привыкнуть к этому балансу и обязательно сделаю это», – рассказал Сайнс.

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