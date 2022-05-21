Шарль Леклер: «Очень доволен своим кругом, ведь у меня был всего один шанс»

Пилот подвел итоги квалификации к , в которой выиграл поул.

Также Леклер объяснил причины своего разворота на предпоследнем быстром круге и поделился мнением о перспективах в завтрашней гонке.

«Я просто хотел еще раз проехать такой же круг, как предыдущий – только уже без ошибки. И понятно, что в последней попытке давление на тебя усиливается, ведь ты понимаешь, что у тебя есть всего один шанс.

Однако машина работала просто потрясающе, хотя местами и было непросто, особенно на высокоскоростных секциях, там возникла пара неприятных моментов. В остальном же все было отлично – машина очень хорошо работала в среднескоростных и медленных поворотах и я очень доволен своим кругом, ведь у меня был всего один шанс это сделать.

Что касается разворота, то на предыдущем круге я чуть-чуть перестарался, поэтому на входе в поворот старался действовать аккуратнее. Но я заблокировал задние колеса, поэтому на входе в поворот заехал чуть дальше, чем было нужно – после чего я попробовал агрессивно зарулить в поворот, но потерял контроль над задними колесами.

Поэтому на последнем круге постарался затормозить аккуратнее и чуть-чуть раньше. Я понимал, что у меня хорошее время – так что да, может я и мог бы проехать свой круг быстрее, но не намного. В целом я доволен. Также у нас была довольно большая проблема с перегревом покрышек, хотя вряд ли это оправдание. Так что я просто перестарался и потерял машину, ничего особенного.

Сегодня утром мы хорошо поработали, тренируя темп на длинной дистанции. И он был заметно лучше по сравнению с пятницей. К сожалению, у нас нет ориентиров для сравнений, потому что мы были единственными, кто сегодня утром тренировался на длинной дистанции. Но есть ощущение, что нам удалось что-то найти. Не знаю, будет ли этого достаточно, чтобы бросить вызов Максу и Чеко, но ощущения заметно улучшились», – рассказал Леклер.

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