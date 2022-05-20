Валттери Боттас: «Трудные пятницы становятся тенденцией»

Пилот подвел итоги пятничных свободных заездов перед , а также прокомментировал поломку болида.

«Судя по всему, трудные пятницы становятся для нас тенденцией. В этот раз, как кажется, возникли проблемы с двигателем. Так что теперь нам остается лишь постараться выжать максимум из оставшейся завтрашней сессии. Впрочем, для нас ничего нового. Уверен, что мы сможем провести сильный уик-энд, ведь судя по времени на круге во второй практике у нас неплохой темп.Что касается поломки, то я почувствовал запал масла, увидел дым в зеркалах и услышал шум, который мне совсем не понравился. Подозреваю, что проблема с двигателем, но точно мы пока не знаем», – рассказал Боттас.

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