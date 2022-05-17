Маркус Эрикссон: «Феррари» нужен лидер в битве за титул – придется поддержать Леклера»

«Феррари» даст приоритет Шарлю Леклеру в борьбе за титул, предположил .

Такое мнение бывший напарник Шарля по , ныне выступающий в , высказал в подкасте F1 Nation. Эрикссон полагает, что будет вынужден смириться с ролью второго номера.

«В этом году Шарль берет на себя роль лидера, и команде придется его поддержать в борьбе за титул, я так считаю. Судя по пилотажу Карлоса в последние два уик-энда, он вряд ли с этим согласен! Он пытается опередить Шарля, но по прошлому опыту мы видим, что в битве за чемпионство команде полезно иметь явного лидера. Так в последние годы было с Максом [Ферстаппеном] и Льюисом [Хэмилтоном]. Поэтому я полагаю, что поддержку в будущем получит Шарль», – заявил Маркус.

Швед уверен, что талант Леклера проявился уже на старте дебютного сезона-2018:

«Думаю, уже в 2018-м, когда Шарль пришел в «Формулу-1», можно было сразу сказать, что он невероятно быстрый пилот. Сомнений нет – все это видят.

Но дело также и в его работе, рабочей этике, это бросалось в глаза. Он был твердо нацелен на хорошие выступления и обучение, разговаривал со мной, задавал много вопросов. В тот момент я уже был достаточно опытным, но Шарль оказался супербыстрым с самого начала.

Он является своим самым жестким критиком, признает ошибки и делает выводы – это одна из сильнейших сторон. Он пилотирует с холодной головой и способен блистать под давлением. Насколько я видел, чем выше давление, тем лучше Шарль выступает – такой он человек. Наверное, последние сезоны стали для него разочарованием, поскольку болид «Феррари» не позволял сражаться с лидерами. Теперь все не так».

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